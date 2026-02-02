В Хабаровске наградили победителей конкурса ледовых скульптур «Ледышка — Ха!»

Площадь имени Ленина на несколько дней превратилась в галерею под открытым небом, где можно увидеть произведения, посвященные легендам Дальнего Востока. Каждая работа хороша, но мастера самых оригинальных работ уже получили свои поздравления. В Хабаровском крае подвели итоги регионального конкурса ледовых скульптур «Ледышка — Ха!». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".