В Хабаровске наградили победителей конкурса ледовых скульптур «Ледышка — Ха!»

Площадь имени Ленина на несколько дней превратилась в галерею под открытым небом, где можно увидеть произведения, посвященные легендам Дальнего Востока. Каждая работа хороша, но мастера самых оригинальных работ уже получили свои поздравления. В Хабаровском крае подвели итоги регионального конкурса ледовых скульптур «Ледышка — Ха!». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Победу одержала команда Данила Цоя из Приморья с композицией «Три возраста», рассказывающей легенду о солнечных днях на Дальнем Востоке. Второе место разделили две хабаровские команды. Одна из них представила работу «Девушка-тигрица» — мифический образ хранительницы тайги, а другая — скульптуру «Кухт-хозяин Тайги», посвященную духу леса из мифологии народов Приамурья.
Организаторы отметили высокий уровень художественной школы края и растущий интерес молодежи к культурному наследию региона. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».