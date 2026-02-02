Вскрылся долг пропавшей в тайге с семьёй Ирины Усольцевой

Согласно данным, в отношении Усольцевой заведено три исполнительных производства на общую сумму 4 750 рублей 65 копеек. Все они связаны с правонарушениями, зафиксированными камерами дорожного движения Госавтоинспекции региона. Один из исполнительных листов был оформлен ещё до исчезновения женщины — 10 сентября 2025 года, два других появились уже в декабре. В управлении Федеральной службы судебных приставов уточнили, что все производства продолжают исполняться в обычном режиме.
«На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют», — сказали там РИА «Новости» и отметили, что штрафные задолженности не переходят к наследникам.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года недалеко от посёлка Кутурчин. Они отправились в турпоход по маршруту в сторону горы Буратинка и не вышли на связь. Несмотря на слухи среди знакомых о возможной инсценировке для выезда за границу, следствие официально рассматривает версию несчастного случая.
