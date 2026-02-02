Вскрылся долг пропавшей в тайге с семьёй Ирины Усольцевой

Согласно данным, в отношении Усольцевой заведено три исполнительных производства на общую сумму 4 750 рублей 65 копеек. Все они связаны с правонарушениями, зафиксированными камерами дорожного движения Госавтоинспекции региона. Один из исполнительных листов был оформлен ещё до исчезновения женщины — 10 сентября 2025 года, два других появились уже в декабре. В управлении Федеральной службы судебных приставов уточнили, что все производства продолжают исполняться в обычном режиме.