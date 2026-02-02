День без света: какие улицы Кишинёва останутся без электричества

Публикуем список адресов.
Центр:
Ул. П. Халиппа, 6 — с 08:50 до 13:00.
Хынчештское шоссе, 182−186, 194−198, 202, 202A, B, V, 202/1, 202/2, 204, М. Лермонтова, 148/1 — с 09:00 до 16:00.
Ул. Чирешилор, 29, 39−53, 61, 61A, 40, 46−56, 60, 64−66, Друмул Виилор, 26a, 26A, 26/2, Г. Менюк, 37−39, Нукарилор, 1, 5−9, 11, 11/2, 23, 8−30, пер. Нукарилор, 1, 6, Т. Аман, 5−7, 12−16, В. Келтуялэ, 1−5, 7, 9/2, 21−23, 2, 2A, B, D, G, J, V — с 13:00 до 17:00.
Рышкановка:
Ул. Фечоарей, 25, Пажурий, 20/3, 28/2, 28/3, 28/4, 32−34, Зимбрулуй, 8, 8/1−8/10, 10, 10A, 10/1−10/8, 10/12, 10/51, 10/52, 11 — с 09:20 до 16:00.