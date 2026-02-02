Москву сковали «премиум-морозы» на 11 ниже нормы

Ранее синоптик рассказал, что весенняя погода может прийти в Москву уже в феврале, однако температура на улице будет неустойчива. По его словам, зимние морозы будут возвращаться ещё не раз. А вот весной местных жителей призывают готовиться к паводкам, предпосылки для которых создала высота сугробов.