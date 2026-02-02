Ричмонд
Москву сковали «премиум-морозы» на 11 ниже нормы

На Центральную Россию обрушилась волна аномально сильных морозов. Столбики термометров в Москве опустились более чем на 11  ниже нормы. О февральской стуже в своём телеграм-канале рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Источник: Life.ru

«В Центральной России лютуют суровые морозы — высшего сорта, отборные, премиум-люкс!», — написал метеоролог.

Минувшей ночью на метеостанции ВДНХ температура опустилась до −20,5°, в Тушино — до −21,8°, что значительно холоднее февральской климатической нормы в −11,1°.

В Подмосковье и соседних областях было еще холоднее: от −19,6° в Талдоме до −26,3° в Серпухове. По данным подписчиков синоптика, в Рязанской области фиксировались показатели в −25…-28°. Аномальные морозы, согласно прогнозу, продержатся до пятницы, а в выходные температурный фон вернётся к привычным сезонным значениям.

Ранее синоптик рассказал, что весенняя погода может прийти в Москву уже в феврале, однако температура на улице будет неустойчива. По его словам, зимние морозы будут возвращаться ещё не раз. А вот весной местных жителей призывают готовиться к паводкам, предпосылки для которых создала высота сугробов.

