ВНЖ, подработка и стендап: Родители Монеточки* перебрались в Европу из Екатеринбурга

Несмотря на многолетний опыт работы инженером в строительной сфере, Андрей Евстигнеевич вынужден искать подработку на стройке. В поисках вакансий ему помогает дочь, которая рассылает запросы в русскоязычные чаты. Елена Александровна, в свою очередь, пробует себя в стендап-юморе и уже достигла первых успехов, войдя в лигу резидентов местного клуба. В её номерах, среди прочего, звучат шутки о сложных отношениях с дочерью из-за лишнего веса.