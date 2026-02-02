ВНЖ, подработка и стендап: Родители Монеточки* перебрались в Европу из Екатеринбурга

Родители Монеточки* переехали в Литву, продав квартиру в Екатеринбурге. Видео © SHOT.
Супруги Андрей и Елена Гырдымовы продали свою квартиру площадью 90,1 м² на улице Академика Шварца. Вырученные от продажи средства частично были размещены на банковском вкладе, где за год принесли свыше 300 тысяч рублей дохода. Однако на новом месте семья столкнулась с трудностями.
Несмотря на многолетний опыт работы инженером в строительной сфере, Андрей Евстигнеевич вынужден искать подработку на стройке. В поисках вакансий ему помогает дочь, которая рассылает запросы в русскоязычные чаты. Елена Александровна, в свою очередь, пробует себя в стендап-юморе и уже достигла первых успехов, войдя в лигу резидентов местного клуба. В её номерах, среди прочего, звучат шутки о сложных отношениях с дочерью из-за лишнего веса.
Из имущества в России у семьи осталась лишь комната в московской коммунальной квартире на Земляном Валу площадью 20,4 м², приобретённая на имя матери в сентябре 2022 года. По текущим оценкам, её стоимость составляет около 11 миллионов рублей.
*Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.