Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерам из Киренского района вернули деньги за проезд к месту отдыха

12 заявителей получили компенсацию в размере более 210 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерам из Киренского района вернули деньги за проезд к месту отдыха. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в 2025 году заявителям отказали в оплате проезда к месту отдыха и обратно. Однако, такие решения оказались необоснованными.

— В соответствии с законом пенсионеры, которые получают страховые пенсии по старости и проживающие в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, имеют право на компенсацию расходов на проезд один раз в два года, — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Так, прокурор района подал в суд иски в интересах 12 пенсионеров, требуя возместить им понесенные расходы. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Пенсионеры получили более 210 тысяч рублей за проезд.