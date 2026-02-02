Пенсионерам из Киренского района вернули деньги за проезд к месту отдыха. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в 2025 году заявителям отказали в оплате проезда к месту отдыха и обратно. Однако, такие решения оказались необоснованными.
— В соответствии с законом пенсионеры, которые получают страховые пенсии по старости и проживающие в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, имеют право на компенсацию расходов на проезд один раз в два года, — уточнили в пресс-службе надзорного органа.
Так, прокурор района подал в суд иски в интересах 12 пенсионеров, требуя возместить им понесенные расходы. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Пенсионеры получили более 210 тысяч рублей за проезд.