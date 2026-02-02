WSJ: Минюст США раскрыл имена 43 жертв Эпштейна

Минюст США раскрыл имена 43 жертв Джеффри Эпштейна при публикации материалов дела. Речь идет о людях, чьи данные должны были быть скрыты перед обнародованием документов. Об этом пишет Газета The Wall Street Journal.
По данным издания, при проверке 47 полных имен жертв 43 оказались не отредактированы в опубликованных файлах. В ряде случаев имена повторялись десятки раз. Также, как утверждает газета, среди раскрытых данных оказались сведения о несовершеннолетних на момент совершения преступлений, включая персональную информацию, позволяющую установить их личности.
В материале отмечается, что Минюст обязан был удалить имена потерпевших до публикации. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что ведомство реагирует на обращения пострадавших и их адвокатов и исправляет ошибки. По его словам, проблемы затронули крайне малую долю материалов.
Немногим ранее The New York Times писала, что среди рассекреченных материалов по делу Эпштейна оказались десятки фотографий обнаженных людей. Издание отмечало, что часть изображений не была отредактирована перед публикацией. Более того, удалять их начали только после обращения журналистов к ведомству.