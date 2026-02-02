Этери Тутберидзе взяла всё: три золота на прыжковом чемпионате России

Фигуристки Этери Тутберидзе заняли все призовые места на Чемпионате России по прыжкам 2026 года в Москве. Алиса Двоеглазова победила с результатом 127,27 балла, Дина Хуснутдинова стала второй (119,26), Дарья Садкова — третьей (111,99). Турнир стал четвёртым в истории формата, уникального для мирового фигурного катания.
Национальный чемпионат России по прыжкам в фигурном катании завершился 1 февраля 2026 года в Москве полным доминированием школы Этери Тутберидзе: все три призовых места в женских соревнованиях достались её воспитанницам. Золото завоевала Алиса Двоеглазова, серебро — Дина Хуснутдинова, бронзу — Дарья Садкова.
Полуфинальные и финальные выступления отличались высокой напряжённостью. Четыре из шести участниц полуфинала предпринимали попытки исполнить ультра-си — четверные прыжки и тройные аксели. В их числе были Алиса Двоеглазова, Дина Хуснутдинова, Дарья Садкова и Камила Валиева. Софья Муравьева, продемонстрировавшая накануне прогресс в восстановлении тройного акселя, заняла четвёртое место с результатом 57,22 балла, исполнив комбинации 3Lz+3S, 3F+3S+2A и одиночный 3Lz. Мария Захарова, получившая в сезоне статус одного из главных открытий благодаря стабильному исполнению четверного тулупа, в полуфинале не смогла реализовать замысел и стала пятой с результатом 56,35 балла за прыжки 3Lz+3S+3S и 3Lz. Камила Валиева, вернувшаяся к соревнованиям после длительного перерыва, заняла шестое место (53,33 балла), исполнив 4T, 3Lz+3T и 2F+3S. Для Валиевой главное значение имел сам факт возвращения: зрители в течение двух дней турнира после её выступлений усыпали лёд игрушками в знак поддержки.
В финал вышли три фигуристки школы Тутберидзе — Алиса Двоеглазова, Дина Хуснутдинова и Дарья Садкова, которые и расположились на пьедестале в указанном порядке. Алиса Двоеглазова одержала победу с суммой 127,27 балла, представив прыжковую программу, включающую 4T+3S, 4Lz, 3Lz и редкую комбинацию 3Lz+3T+3S+2A+2A. Для спортсменки, проводящей первый сезон среди взрослых, этот турнир стал завершением насыщенного марафона: этап Гран-при в Омске, прошедший на фоне проблем со здоровьем, чемпионат России с завоёванным серебром, новогодние шоу и, наконец, прыжковый чемпионат, принёсший два золота — в дуэтном турнире и в личном зачёте. Участие в шоу, несмотря на отсутствие соревновательного статуса, способствовало развитию у Двоеглазовой раскованности и умения взаимодействовать с публикой, что проявилось в её уверенной манере выступления.
Дина Хуснутдинова, дебютировавшая на прыжковом чемпионате, завоевала серебро с результатом 119,26 балла. В её арсенале оказались каскад 3А+3А+3S+3S+2A, а также 3Lz+3S, одиночный 3А и 3Lo. Спортсменка подготовила каскад двух тройных акселей — элемент, ранее не исполнявшийся девушками в соревнованиях. Отметив, что к турниру она готовилась с особым нетерпением, Хуснутдинова оценила своё выступление на 70 процентов и признала, что прыжковый формат оказался для неё менее напряжённым, чем традиционные соревнования, благодаря возможности нескольких попыток исполнения элементов.
Дарья Садкова завоевала бронзу с результатом 111,99 балла, исполнив 4T+3S+2A+2A+2A, 3Lz+3S, одиночный 4T и 3F. После завершения программы, уже обеспечив место в тройке призёров, Садкова рискнула исполнить дополнительный четверной тулуп, при падении с которого, по её словам, могла получить травму ноги в том же месте, что и перед чемпионатом России. Спортсменка пояснила, что не рассчитывала выйти в финал и поэтому не прорабатывала связки для третьего раунда. Несмотря на физическую усталость — седьмой рабочий день подряд без полноценного отдыха — она выразила удовлетворение итогами турнира, отметив, что бронзовая медаль стала для неё неожиданным и радостным результатом после сложного января с неудачами на тренировках.
В рамках чемпионата были вручены специальные призы за сложнейшие прыжковые комбинации. За каскад из двух прыжков награды получили Владислав Дикиджи, Никита Сарновский и Мария Захарова. За каскад из трёх прыжков — Никита Сарновский и Дарья Садкова. За каскад из пяти прыжков — Глеб Лутфуллин и Дина Хуснутдинова. За выброс отмечены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, за подкрут — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Прыжковый чемпионат России в обновлённом формате проводится четвёртый сезон подряд и остаётся уникальным турниром, не имеющим аналогов в мировой практике. Президент Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе подчеркнул, что подобные соревнования пользуются устойчивой популярностью как у зрителей, так и у участников. В развитие формата предложено включить на будущих турнирах музыкальное сопровождение от диджея, что, по мнению руководства федерации, усилит зрелищность и привлекательность соревнований для молодой аудитории.