Этери Тутберидзе взяла всё: три золота на прыжковом чемпионате России

Дарья Садкова завоевала бронзу с результатом 111,99 балла, исполнив 4T+3S+2A+2A+2A, 3Lz+3S, одиночный 4T и 3F. После завершения программы, уже обеспечив место в тройке призёров, Садкова рискнула исполнить дополнительный четверной тулуп, при падении с которого, по её словам, могла получить травму ноги в том же месте, что и перед чемпионатом России. Спортсменка пояснила, что не рассчитывала выйти в финал и поэтому не прорабатывала связки для третьего раунда. Несмотря на физическую усталость — седьмой рабочий день подряд без полноценного отдыха — она выразила удовлетворение итогами турнира, отметив, что бронзовая медаль стала для неё неожиданным и радостным результатом после сложного января с неудачами на тренировках.