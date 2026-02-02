Камила Валиева не прошла в финал на Чемпионате России по прыжкам

Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в Чемпионате России по прыжкам — первом официальном старте после окончания дисквалификации и не прошла в финал.
В первый соревновательный день она удачно начала с четверного тулупа, выполнила каскад тройного лутца и тройного сальхова, а также два одинарных тройных прыжка, что позволило ей пройти в полуфинал.
В полуфинале выступление Валиевой оказалось более скомканным: фигуристке не удалось чисто выполнить четверной тулуп, повторная попытка завершилась падением. Она выполнила каскад тройной лутц и тройной тулуп, а в завершении программы — каскад двойного флипа, ойлера и тройного сальхова.
По итогам полуфинала Валиева набрала 53,33 балла, чего оказалось недостаточно для попадания в тройку лидеров и выхода в финал. Ранее в дуэте с Марком Кондратюком она также показала результат ниже ожидаемого и не прошла в финал, передает StarHit.
Фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева возвращаются в большой спорт. Решение прокомментировала 22 января трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она отметила, что Трусова всегда отличалась самостоятельностью и стремлением к высоким целям. По ее оценке, у фигуристки есть потенциал снова проявить себя, но пока сложно сказать, как на возвращение повлияли перерыв и рождение ребенка.