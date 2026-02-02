Прокуратура потребовала признать петербурженку жительницей блокадного Ленинграда

Прокуроры начали проверку. Они установили, что женщина родилась в Ленинграде в апреле 1940 года и жила с родителями в Пушкине на улице Красной Звезды. Когда началась блокада, ей было всего полтора года. Ее отец ушел на фронт, а в июне 1942 года она с матерью смогла пешком уйти из города в одно из сел Токсовского района, которое также находилось в кольце блокады.