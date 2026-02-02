В школах Владивостока с 1 сентября введут оценки за поведение

С нового учебного года в школах Владивостока будут выставлять оценки за поведение. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Это станет частью воспитательной работы. Как отметила уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, эта мера необходима и назрела. Она позволит оценивать не только усилия родителей, но и работу педагогов по формированию личности ученика.
По мнению экспертов, такая практика поможет развить у школьников чувство ответственности, уважение к окружающим и поддержит дисциплину в классах. Ключевым условием успеха называют объективность: оценки должны отражать реальное поведение, а не быть формальными или субъективными.