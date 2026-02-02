Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Владивостока с 1 сентября введут оценки за поведение

Новая система начнет действовать с 1 сентября и станет частью воспитательной работы.

Источник: Комсомольская правда

С нового учебного года в школах Владивостока будут выставлять оценки за поведение. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Это станет частью воспитательной работы. Как отметила уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, эта мера необходима и назрела. Она позволит оценивать не только усилия родителей, но и работу педагогов по формированию личности ученика.

По мнению экспертов, такая практика поможет развить у школьников чувство ответственности, уважение к окружающим и поддержит дисциплину в классах. Ключевым условием успеха называют объективность: оценки должны отражать реальное поведение, а не быть формальными или субъективными.