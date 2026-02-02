Сретенье Господне: католики идут в храмы за громничными свечами

Этот праздник установлен в честь библейского события — когда Матерь Божья через 40 дней после того, как в Вифлееме родился младенец Иисус, принесла его в храм. На храмовой росписи, которая посвящена этому библейскому событию, всегда изображают Деву Марию с Богомладенцем, обручника Иосифа, а также Святого Сименона, который встречал их в храме.