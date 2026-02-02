Ричмонд
Сретенье Господне: католики идут в храмы за громничными свечами

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Белорусские католики сегодня отмечают один из важных праздников религиозного календаря — Сретенье Господне, он всегда приходится на 2 февраля.

Этот праздник установлен в честь библейского события — когда Матерь Божья через 40 дней после того, как в Вифлееме родился младенец Иисус, принесла его в храм. На храмовой росписи, которая посвящена этому библейскому событию, всегда изображают Деву Марию с Богомладенцем, обручника Иосифа, а также Святого Сименона, который встречал их в храме.

Праздничные мессы на Сретенье сегодня пройдут во всех католических храмах Беларуси, во время них будут освящать свечи. Также в костелах будет зажжена главная сретенская свеча. Она будет гореть в алтаре костела, а маленькие освященные свечи вручат принявшим в этот день крещение.

У Сретенья есть еще одно народное название — Громницы, отсюда и название свечей — громничные. В народе верили, что зажженная 2 февраля в костеле свеча обладает особой силой.

На Сретенье в народе существует ряд запретов: нельзя стирать, убирать, не рекомендовано отправляться в дальнюю дорогу.

У православных Сретенье Господне приходится на 15 февраля.