Сретенье Господне: католики идут в храмы за громничными свечами

Этот праздник установлен в честь библейского события — когда Матерь Божья через 40 дней после того, как в Вифлееме родился младенец Иисус, принесла его в храм. На храмовой росписи, которая посвящена этому библейскому событию, всегда изображают Деву Марию с Богомладенцем, обручника Иосифа, а также Святого Сименона, который встречал их в храме.
Праздничные мессы на Сретенье сегодня пройдут во всех католических храмах Беларуси, во время них будут освящать свечи. Также в костелах будет зажжена главная сретенская свеча. Она будет гореть в алтаре костела, а маленькие освященные свечи вручат принявшим в этот день крещение.
У Сретенья есть еще одно народное название — Громницы, отсюда и название свечей — громничные. В народе верили, что зажженная 2 февраля в костеле свеча обладает особой силой.
На Сретенье в народе существует ряд запретов: нельзя стирать, убирать, не рекомендовано отправляться в дальнюю дорогу.
У православных Сретенье Господне приходится на 15 февраля.