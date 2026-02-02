Ученый Бернс опубликовал срочное сообщение о гигантских пятнах на Солнце

Геолог из США Стефан Бернс опубликовал срочное сообщение о гигантских пятнах на Солнце, по его словам, группа произвела уже несколько мощных вспышек и продолжает расти, обнаружил aif.ru в канале ученого в социальной сети X*.
«Срочное сообщение — на Солнце быстро образовалась группа солнечных пятен диаметром более восьми земных диаметров, она уже произвела несколько мощных солнечных вспышек и продолжает расти. НАСА собирается отправить астронавтов в самую дальнюю космическую миссию в истории, и им было бы разумно отложить это», — заявил ученый.
Он также добавил, что ранее земляне стали свидетелями одной из самых экстремальных серий солнечных вспышек XXI века общей мощностью 8,1, 1,5 и 2,8, которая до сих пор продолжается на уровне класса M.
Геолог также показал на видео вспышки на Солнце.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.