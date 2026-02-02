Ученый Бернс опубликовал срочное сообщение о гигантских пятнах на Солнце

«Срочное сообщение — на Солнце быстро образовалась группа солнечных пятен диаметром более восьми земных диаметров, она уже произвела несколько мощных солнечных вспышек и продолжает расти. НАСА собирается отправить астронавтов в самую дальнюю космическую миссию в истории, и им было бы разумно отложить это», — заявил ученый.