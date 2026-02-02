Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый Бернс опубликовал срочное сообщение о гигантских пятнах на Солнце

Геолог из США Бернc опубликовал срочное сообщение о пятнах на Солнце размером в восемь диаметров Земли. По его словам, человечество стало свидетелем одной из самых мощных вспышек на звезде в XXI веке.

Геолог из США Стефан Бернс опубликовал срочное сообщение о гигантских пятнах на Солнце, по его словам, группа произвела уже несколько мощных вспышек и продолжает расти, обнаружил aif.ru в канале ученого в социальной сети X*.

«Срочное сообщение — на Солнце быстро образовалась группа солнечных пятен диаметром более восьми земных диаметров, она уже произвела несколько мощных солнечных вспышек и продолжает расти. НАСА собирается отправить астронавтов в самую дальнюю космическую миссию в истории, и им было бы разумно отложить это», — заявил ученый.

Он также добавил, что ранее земляне стали свидетелями одной из самых экстремальных серий солнечных вспышек XXI века общей мощностью 8,1, 1,5 и 2,8, которая до сих пор продолжается на уровне класса M.

Геолог также показал на видео вспышки на Солнце.

Ранее астроном назвал последствия возобновления сильных вспышек на Солнце.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше