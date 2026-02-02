Bad Bunny и Кендрик Ламар забрали главные статуэтки «Грэмми-2026»

Награду за «Альбом года» получил Bad Bunny за пластинку «Мне следовало делать больше фотографий». Вместе с ним лауреатами в альбомных категориях стали еще семь артистов. Среди них Джастин Бибер с релизом «Дерзость», Сабрина Карпентер с альбомом «Лучший друг человека», Леди Гага с пластинкой «Безумие», а также Кендрик Ламар с альбомом «ГНХ».