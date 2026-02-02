Bad Bunny и Кендрик Ламар забрали главные статуэтки «Грэмми-2026»

Главные награды музыкальной премии «Грэмми-2026» распределились между рэпером Bad Bunny, Кендриком Ламаром, Билли Айлиш с Финнеасом О’Коннеллом и британской певицей Оливией Дин, сообщает издание Los Angeles Times.
Церемония вручения прошла в США. Всего организаторы раздали 95 наград. Ключевые категории — «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Новый исполнитель» — в этот раз обошлись без сюрпризов, но с явным перекосом в сторону рэп- и поп-исполнителей.
Награду за «Альбом года» получил Bad Bunny за пластинку «Мне следовало делать больше фотографий». Вместе с ним лауреатами в альбомных категориях стали еще семь артистов. Среди них Джастин Бибер с релизом «Дерзость», Сабрина Карпентер с альбомом «Лучший друг человека», Леди Гага с пластинкой «Безумие», а также Кендрик Ламар с альбомом «ГНХ».
В категории «Запись года» победила композиция Кендрика Ламара «Лютер». Трек, записанный при участии певицы Сизы, также принес рэперу награды за лучшее мелодичное рэп-исполнение и лучшее рэп-исполнение. Отдельно Ламар получил статуэтку за лучшую рэп-песню — «Выключи телевизор».
Всего в номинации «Запись года» награды получили восемь исполнителей. Среди них Билли Айлиш с песней «Дикий цветок», Леди Гага с композицией «Абракадабра», Сабрина Карпентер с треком «Несносный» и исполнительница Доуичи с песней «Тревога».
Композиция «Дикий цветок», написанная Билли Айлиш совместно с Финнеасом О’Коннеллом, также была признана «Песней года». Помимо нее, награды в этой категории получили еще несколько треков, включая «Абракадабру», «Несносного», «Тревогу» и «Лютера».
Леди Гага по итогам церемонии забрала сразу три статуэтки. Она победила в номинациях «Лучшая запись с ремиксом» и «Лучшая танцевальная поп-запись» с песней «Абракадабра», а также получила награду за «Лучший поп-вокальный альбом» за «Безумие».
Главную награду в категории «Новый исполнитель» получила британская певица и автор песен Оливия Дин.
Отдельное внимание на церемонии привлек американский режиссер Стивен Спилберг. Он впервые стал обладателем «Грэмми» — награду получил документальный фильм «Музыка Джона Уильямса», признанный лучшим музыкальным фильмом. В проекте Спилберг выступил продюсером.
Эта победа позволила режиссеру войти в так называемый клуб ЭГОТ — список деятелей, имеющих премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». На его счету четыре «Эмми» за телевизионные проекты, одна театральная премия «Тони» и три «Оскара» за режиссерские работы.
Годом ранее лидером по числу наград «Грэмми» стал Кендрик Ламар. Его трек «Не как мы» тогда принес сразу пять статуэток, включая «Песню года» и «Запись года». Альбомом года в 2025 году была признана пластинка Бейонсе «Ковбой Картер».
Для Сабрины Карпентер прошлогодняя церемония стала первой в карьере. Она получила награды за лучший вокальный поп-альбом «Коротко и сладко» и лучшее сольное поп-исполнение с песней «Эспрессо».
