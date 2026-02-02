По делу о гибели подростков в сауне задержаны владелец здания и его брат

По уголовному делу о гибели подростков в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области задержаны владелец помещения и его брат. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.
Отмечается, что в отношении предпринимателя и его родственника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Следователи установили, что работа сауны была организована в помещении, непригодном для этого. Здесь были грубо нарушены требования пожарной безопасности. Средств пожаротушения и эвакуационных выходов — тоже.
Сейчас решается вопрос об избрании каждому из них. А администратора сауны, которому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ, суд уже отправил под домашний арест.
Напомним, в субботу, 31 января, в частной сауне Прокопьевска произошел пожар, в результате которого погибли пять из шести подростков, которые там собрались, чтобы отметить день рождения. Шестая участница вечеринки — 16-летняя девушка — сумела спастись.
Собравшиеся в сауне подростки отмечали дни рождения сразу двоих из них. Сами праздничные даты прошли на неделе, поэтому они решили собраться в выходной и отметить.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что родным погибших подростков будет оказана вся необходимая помощь.