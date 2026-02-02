Адвокат Лурье Свириденко рассказала, в каком состоянии Долина оставила квартиру

Передача квартиры в московском районе Хамовники от народной артистки Ларисы Долиной новой владелице Полине Лурье прошла успешно. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, жилье оказалось в хорошем состоянии.
Адвокат уточнила, что квартира чистая, убранная и готова к заселению. Она подчеркнула, что Долина перед выселением полностью оплатила все коммунальные услуги, включая последний месяц проживания, поэтому претензий к бывшей владелице у Лурье не возникло.
Свириденко добавила, что благодаря аккуратности и порядку в квартире вопросов по ее содержанию не осталось, передает MSK1.ru.
— Ремонт будем делать во всей квартире, но пока еще не начали. Так хочется Полине, сделать лучше для своих деток и себя, — заключила юрист.
Ранее адвокат Лурье рассказала, что певицу и ее родственников сняли с регистрационного учета квартиры. Судебные приставы провели опись имущества и передали ключи Свириденко.
Народная артистка России Лариса Долина сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади. Об этом она рассказала журналистам после концерта в Подмосковье, который прошел в воскресенье, 1 февраля. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается.