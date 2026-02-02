Ричмонд
Выпускник Краснодарского авиаучилища Андрей Федяев полетит на МКС

Космонавт Андрей Федяев готов к полету на МКС.

Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

Выпускник Краснодарского авиаучилища Андрей Федяев полетит на МКС, сообщает пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос».

Готовность российского космонавта к космическому полету на Crew-12 подтвердила специальная комиссия. В настоящее время Федяев находится в США.

«Экспедиция космонавта пройдет в рамках соглашения о перекрестных полетах, подписанного Госкорпорацией “Роскосмос” и NASA», — уточнили в Госкорпорации.

Между тем выпускник Краснодарского авиаучилища Сергей Микаев отправился в космос. Космонавт стартовал с Байконура на ракете «Союз-2.1а» днем 27 ноября. В экипаж входят командир корабля, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Джонатан Ким. Для Кудь-Сверчкова это уже второй полет, его коллеги отправились в космос впервые.

