Выпускник Краснодарского авиаучилища Андрей Федяев полетит на МКС

Между тем выпускник Краснодарского авиаучилища Сергей Микаев отправился в космос. Космонавт стартовал с Байконура на ракете «Союз-2.1а» днем 27 ноября. В экипаж входят командир корабля, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Джонатан Ким. Для Кудь-Сверчкова это уже второй полет, его коллеги отправились в космос впервые.