Госавтоинспекция Кубани предупредила о риске ограничения движения по трассам

В Краснодарском крае могут ограничить движение по трассам, если дорожная ситуация продолжит ухудшаться. На дорогах в Анапском и Темрюкском районах дует сильный боковой северо-восточный ветер, идет дождь, образуется гололедица. Сложная ситуация в Крымском и Славянском районах.
Дорожные службы обрабатывают трассу Новороссийск — Керчь, но сильный ветер разносит реагенты по сторонам.
В таких сложных условиях Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость и увеличить дистанцию. Без зимней резины на дороги лучше не выезжать. А грузовой транспорт и автобусы должны быть оснащены цепями противоскольжения.