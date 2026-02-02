Ричмонд
Госавтоинспекция Кубани предупредила о риске ограничения движения по трассам

Дует сильный ветер, образуется гололедица.

Источник: Югополис

В Краснодарском крае могут ограничить движение по трассам, если дорожная ситуация продолжит ухудшаться. На дорогах в Анапском и Темрюкском районах дует сильный боковой северо-восточный ветер, идет дождь, образуется гололедица. Сложная ситуация в Крымском и Славянском районах.

Дорожные службы обрабатывают трассу Новороссийск — Керчь, но сильный ветер разносит реагенты по сторонам.

В таких сложных условиях Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость и увеличить дистанцию. Без зимней резины на дороги лучше не выезжать. А грузовой транспорт и автобусы должны быть оснащены цепями противоскольжения.