«Ребенка ведь раздетым на улицу не пустите». Теплые куртки надевают телятам в Беларуси из-за 30-градусных морозов

Бережный уход за малышами организовали на сельхозпредприятии «Покровский» в Кобринском районе. Для сохранения молодняка поголовья КРС в профилакторий еще два года назад «закупили» гардероб для телят.
— Ребенка ведь раздетым на улицу не пустите. Так и маленький теленок. Когда родился его обогрели, высушили. И тогда сухую куртку на сухого теленка надеваем. Эффективная мера, — поделился главный зоотехник сельхозпредприятия «Покровский» Максим Кух.
Специалист добавил, что маленькие телята боятся сквозняков и влажности. В профилактории этого удалось избежать, а так называемые «куртки» дополнительно обогревают «ясельную» группу телят.
Кроме того, при снижении температуры ниже −15 в сарае включают газовые пушки, а также ежедневно на рассвете более мощный — дизельгенератор для обогрева. Ослабленных телят отпаивают теплым молоком в морозы четыре раза в день вместо трех.
Для сохранности стада ветеринарная и зоотехническая служба в зимне-стойловый период из-за повышенных рисков работают усиленно. Рацион корректируют, вводят витаминные добавки и морковь для хорошего аппетита малышей.