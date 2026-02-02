Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ребенка ведь раздетым на улицу не пустите». Теплые куртки надевают телятам в Беларуси из-за 30-градусных морозов

Теплые куртки надевают телятам в Беларуси из-за 30-градусных морозов.

Источник: СТВ

Бережный уход за малышами организовали на сельхозпредприятии «Покровский» в Кобринском районе. Для сохранения молодняка поголовья КРС в профилакторий еще два года назад «закупили» гардероб для телят.

— Ребенка ведь раздетым на улицу не пустите. Так и маленький теленок. Когда родился его обогрели, высушили. И тогда сухую куртку на сухого теленка надеваем. Эффективная мера, — поделился главный зоотехник сельхозпредприятия «Покровский» Максим Кух.

Специалист добавил, что маленькие телята боятся сквозняков и влажности. В профилактории этого удалось избежать, а так называемые «куртки» дополнительно обогревают «ясельную» группу телят.

Кроме того, при снижении температуры ниже −15 в сарае включают газовые пушки, а также ежедневно на рассвете более мощный — дизельгенератор для обогрева. Ослабленных телят отпаивают теплым молоком в морозы четыре раза в день вместо трех.

Для сохранности стада ветеринарная и зоотехническая служба в зимне-стойловый период из-за повышенных рисков работают усиленно. Рацион корректируют, вводят витаминные добавки и морковь для хорошего аппетита малышей.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше