Часть улицы Мустая Карима в Уфе закроют для уборки снега

В Уфе временно перекроют движение на участке улицы Мустая Карима.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 2 февраля, в Уфе временно ограничат движение транспорта на части улицы Мустая Карима. Мера связана с плановой уборкой снега.

Как сообщили в мэрии города, очистка дороги и тротуаров от снега будет проводиться на отрезке от улицы Чернышевского до Коммунистической. Работы планируют завершить к 17:00.

Власти Уфы просят водителей учитывать это при планировании маршрутов и по возможности не оставлять свои автомобили на данном участке улицы во время уборки.

