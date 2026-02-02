Часть улицы Мустая Карима в Уфе закроют для уборки снега

В понедельник, 2 февраля, в Уфе временно ограничат движение транспорта на части улицы Мустая Карима. Мера связана с плановой уборкой снега.
Как сообщили в мэрии города, очистка дороги и тротуаров от снега будет проводиться на отрезке от улицы Чернышевского до Коммунистической. Работы планируют завершить к 17:00.
Власти Уфы просят водителей учитывать это при планировании маршрутов и по возможности не оставлять свои автомобили на данном участке улицы во время уборки.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.