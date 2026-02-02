Ричмонд
Венесуэла впервые в истории начала экспорт сжиженного газа

Венесуэла отправила первую партию сжиженного нефтяного газа.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэла впервые в истории экспортировала партию сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес в Telegram-канале.

«Гордимся, что можем поделиться этим моментом: судно Chrysopigi Lady отплыло из Венесуэлы с первой партией сжиженного нефтяного газа», — написала Родригес.

Она рассказала, что отметила это событие с рабочим классом. По ее словам, это пойдет на пользу и улучшит благосостояние народа Венесуэлы.

Ранее Родригес заявила, что правительство Венесуэлы в ближайшее время представит законодателям проект закона о всеобщей амнистии, который охватит период с 1999 года по настоящее время.

Сайт KP.RU писал, что Индия планирует закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана. По утверждению президента США Дональда Трампа, проект подобного соглашения уже разработан.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше