Венесуэла впервые в истории начала экспорт сжиженного газа

Венесуэла впервые в истории экспортировала партию сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес в Telegram-канале.
«Гордимся, что можем поделиться этим моментом: судно Chrysopigi Lady отплыло из Венесуэлы с первой партией сжиженного нефтяного газа», — написала Родригес.
Она рассказала, что отметила это событие с рабочим классом. По ее словам, это пойдет на пользу и улучшит благосостояние народа Венесуэлы.
Ранее Родригес заявила, что правительство Венесуэлы в ближайшее время представит законодателям проект закона о всеобщей амнистии, который охватит период с 1999 года по настоящее время.
Сайт KP.RU писал, что Индия планирует закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана. По утверждению президента США Дональда Трампа, проект подобного соглашения уже разработан.