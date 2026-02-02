Заболеваемость депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами выросла в РФ

В России выросли показатели заболеваемости депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. При этом с 2020 по 2024 год первичная заболеваемость психическими расстройствами выросла на 18 процентов. Соответствующие данные предоставил Росстат.
— Главное — постепенно уходит страх стигмы. Люди, особенно молодое поколение, теперь готовы признать проблему и искать профессиональную поддержку. Тогда как раньше подобные состояния повсеместно скрывались, заглушались алкоголем или просто переносились «на ногах», не попадая ни в какую статистику, — подчеркнул врач-психиатр Степан Фимкин.
Он также добавил, что психологические проблемы часто маскируются под болезни кожи, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, передает «Коммерсантъ».
Сегодня депрессия — самое распространенное психическое расстройство в мире. По данным Института психологии РАН, 39 процентов россиян имеют его симптомы. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, как со временем менялись наши представления о заболевании и можно ли его вылечить.
