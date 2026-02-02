Заболеваемость депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами выросла в РФ

Сегодня депрессия — самое распространенное психическое расстройство в мире. По данным Института психологии РАН, 39 процентов россиян имеют его симптомы. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, как со временем менялись наши представления о заболевании и можно ли его вылечить.