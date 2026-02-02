Ричмонд
МЧС Омской области назвало самые опасные участки дорог из-за снега и тумана

На всех этих участках будут дежурить группы МЧС.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели предупредили водителей о сложных погодных условиях и составили список наиболее опасных участков трасс.

Как сообщило ведомство, сегодня, 2 февраля, ожидаются снег, туман и изморось. В список вошли участки на трассе Тюмень-Омск в Любинском районе, Черлакском тракте, Южном обходе Омска, дороге на Русскую Поляну и трассе в Кормиловском районе, а также железнодорожный переезд у Калачинского мясокомбината. Их общая протяжённость варьируется от 400 метров до километра.

На всех этих участках будут дежурить группы МЧС. Водителей просят не нарушать правила, быть предельно внимательными и снизить скорость в условиях плохой видимости.

Ранее мы сообщали, что в первые дни февраля омичей снова ждут морозы и гололедица.