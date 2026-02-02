МЧС Омской области назвало самые опасные участки дорог из-за снега и тумана

Как сообщило ведомство, сегодня, 2 февраля, ожидаются снег, туман и изморось. В список вошли участки на трассе Тюмень-Омск в Любинском районе, Черлакском тракте, Южном обходе Омска, дороге на Русскую Поляну и трассе в Кормиловском районе, а также железнодорожный переезд у Калачинского мясокомбината. Их общая протяжённость варьируется от 400 метров до километра.