МВД показало, как мошенники могут собрать данные для доступа к «Госуслугам»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мошенники под предлогом плановой проверки индивидуальных приборов учета воды распространяют в поддельных домовых чатах ссылки якобы на официальный чат-бот «Госуслуг» для получения неправомерного доступа к аккаунтам на портале, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале скриншоты переписки с чат-ботом.
«Пример очередного мошеннического чат-бота, предназначенного для получения неправомерного доступа к аккаунтам на портале “Госуслуги”. Ссылка на него распространяется в поддельных домовых чатах. В данном случае под предлогом плановой проверки индивидуальных приборов учета воды», — говорится в сообщении под скриншотами.
Согласно материалам, опубликованным в Telegram-канале ведомства, мошенники распространяют сообщение в поддельных домовых чатах о якобы плановой проверке индивидуальных приборов учёта воды — для этого необходимо «подтвердить» данные, пройдя регистрацию якобы в официальном чат-боте «Госуслуг». После перехода по ссылке бот запрашивает у пользователя номер телефона, после чего ему приходит сообщение с «ключом» якобы «для фиксации даты визита специалиста».