МВД показало, как мошенники могут собрать данные для доступа к «Госуслугам»

Согласно материалам, опубликованным в Telegram-канале ведомства, мошенники распространяют сообщение в поддельных домовых чатах о якобы плановой проверке индивидуальных приборов учёта воды — для этого необходимо «подтвердить» данные, пройдя регистрацию якобы в официальном чат-боте «Госуслуг». После перехода по ссылке бот запрашивает у пользователя номер телефона, после чего ему приходит сообщение с «ключом» якобы «для фиксации даты визита специалиста».