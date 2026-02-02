Россияне стали чаще путешествовать по стране

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россияне в январе отправлялись в поездки по стране на 21% чаще, чем годом ранее, активнее всего бронировали жилье в Москве и Московской области, говорится в исследовании сервиса «Авито Путешествия», которое есть в распоряжении РИА Новости.
«В январе россияне совершили на 21% больше поездок, чем год назад. Все типы посуточного жилья активнее всего бронировали в Москве и Московской области. Жители столицы также больше других путешествовали в первом месяце года», — говорится в исследовании.
Самыми популярными регионами по числу забронированных посуточных квартир в первый месяц 2026 года стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Ставропольский край и Нижегородская область.
В тоже время наибольший рост бронирований зафиксирован в Мурманской области (на 31% в годовом выражении), Нижегородской области (на 26%), Москве и Московской области (на 24%), Свердловской (на 22%) и Ярославской областях (на 21%). «В целом по России количество бронирований посуточных квартир к январю 2025 года прибавило 19%», — обратили внимание в компании.
Наиболее доступные варианты для проживания среди популярных регионов отмечены в Башкирии — 2,9 тысячи рублей, Воронежской и Ростовской областях — 3 и 3,2 тысячи рублей в сутки соответственно. К примеру, в Москве и Подмосковье — 5,8 тысячи рублей. В среднем россияне снимали посуточные квартиры на трое суток и останавливались в них втроем.
Что касается посуточной аренды загородного жилья, то по итогам января она была наиболее востребована в Подмосковье, Карелии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае и Челябинской области. В среднем по России такие объекты снимали на двое суток и останавливались в них вчетвером, заключили в «Авито Путешествиях».