Россияне стали чаще путешествовать по стране

Что касается посуточной аренды загородного жилья, то по итогам января она была наиболее востребована в Подмосковье, Карелии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае и Челябинской области. В среднем по России такие объекты снимали на двое суток и останавливались в них вчетвером, заключили в «Авито Путешествиях».