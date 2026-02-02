Трамп пригрозил судом ведущему церемонии «Грэмми» за его слова про Эпштейна

Президент США Дональд Трамп пригрозил судом ведущему церемонии «Грэмми» Тревору Ноа судом за его слова про гостей виллы Джеффри Эпштейна. Глава Белого дома назвал клеветой, что он был на скандальном острове. Свои угрозы американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.
«Ноа НЕВЕРНО сказал обо мне, что Дональд Трамп и Билл Клинтон провели время на острове Эпштейна. Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна и даже близко к нему», — заявил Трамп.
Президент США отметил, что, похоже, ему придется обращаться к адвокатам и подавать в суд на «этого бедного, жалкого, бездарного, тупого ведущего и потребовать за него кучу денег».
«Готовься, Ноа, я собираюсь с тобой повеселиться!» — заключил американский лидер.
Ранее Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию ВВС. Политик требует 5 млрд долларов, утверждая, что в отношении него были распространены клеветнические сведения.
А до этого Дональд Трамп подал иск в суд на телеканал CBS News. Поводом для недовольства Трампа стало интервью его конкурентки в выборной гонке Камалы Харрис.