Трамп подаст в суд на ведущего «Грэмми» за шутки о связи с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа из‑за его шуток о якобы связи Трампа с делом финансиста Джеффри Эпштейна.
По его словам, это заявление было реакцией на шутку о якобы визите Трампа и бывшего президента Билла Клинтона на остров. Трамп подчеркнул, что не может говорить за Клинтона, но лично он никогда там не был.
— Я никогда не был на острове Эпштейна и даже близко к нему, — написал он в Truth Social.
Американский лидер также резко раскритиковал премию «Грэмми», назвав ее ужасной.
Минюст США опубликовал около трех миллионов страниц документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, а также тысячи видео и изображений, что стало крупнейшей публикацией материалов по этому делу на сегодняшний день, сообщает NYT. В документах упоминаются известные личности, включая президента США Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона, предпринимателей Билла Гейтса и Илона Маска.