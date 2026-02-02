Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подаст в суд на ведущего «Грэмми» за шутки о связи с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа из‑за его шуток о якобы связи Трампа с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа из‑за его шуток о якобы связи Трампа с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

По его словам, это заявление было реакцией на шутку о якобы визите Трампа и бывшего президента Билла Клинтона на остров. Трамп подчеркнул, что не может говорить за Клинтона, но лично он никогда там не был.

— Я никогда не был на острове Эпштейна и даже близко к нему, — написал он в Truth Social.

Американский лидер также резко раскритиковал премию «Грэмми», назвав ее ужасной.

Минюст США опубликовал около трех миллионов страниц документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, а также тысячи видео и изображений, что стало крупнейшей публикацией материалов по этому делу на сегодняшний день, сообщает NYT. В документах упоминаются известные личности, включая президента США Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона, предпринимателей Билла Гейтса и Илона Маска.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше