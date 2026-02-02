Новосибирск упоминается в файлах Эпштейна 314 раз

В документах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, Новосибирск фигурирует 314 раз. Как правило, это упоминания, касающиеся приобретения авиабилетов. Такие данные можно обнаружить при поиске в библиотеке Эпштейна на сайте Минюста США.
Воздушные перевозки осуществлялись по направлениям, включающим Новосибирск в качестве пункта отправления, назначения или транзитного узла.
Стоит отметить, что суд Нью-Йорка в конце минувшей недели опубликовал очередной пакет документов, касающихся резонансного дела Джеффри Эпштейна.
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.Читать дальше