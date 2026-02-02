Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск упоминается в файлах Эпштейна 314 раз

В основном это покупки авиабилетов.

Источник: Комсомольская правда

В документах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, Новосибирск фигурирует 314 раз. Как правило, это упоминания, касающиеся приобретения авиабилетов. Такие данные можно обнаружить при поиске в библиотеке Эпштейна на сайте Минюста США.

Воздушные перевозки осуществлялись по направлениям, включающим Новосибирск в качестве пункта отправления, назначения или транзитного узла.

Стоит отметить, что суд Нью-Йорка в конце минувшей недели опубликовал очередной пакет документов, касающихся резонансного дела Джеффри Эпштейна.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше