Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в 83-ю годовщину Победы в Сталинградской битве призвал защитить память о подвиге участников Великой Отечественной войны и не допустить повторения событий Второй мировой.
«Мы со своей стороны должны сделать всё для того, чтобы защитить тех, кого сегодня нет (участников Великой Отечественной войны — ред.). Защитить их подвиг. Защитить их самопожертвование ради того, чтобы сейчас мы с вами и весь мир мог планировать своё будущее», — сказал Володин в видеообращении, опубликованном в его канале в Max.
Спикер Госдумы призвал «не допустить повторения событий» Второй мировой войны. Он назвал это особенно актуальным сейчас, когда страны ЕС поддерживают действия неонацистов на Украине. Парламентарий обратил внимание, что многие европейские государства сегодня умышленно пытаются переписать историю о Великой Победе советского народа.
Он напомнил, что 2 февраля является особым днем в истории Великой Отечественной войны.
«Это день, когда произошёл перелом и наши войска стали наступать. Пленив 22 дивизии под Сталинградом», — подчеркнул Володин.
Он добавил, что сама битва унесла жизни более миллиона советских солдат и офицеров, а жители сильно пострадали от геноцида, который против них проводила фашистская Германия и ее союзники.
