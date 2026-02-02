В Новосибирске спасли мужчину и ребёнка из горящей квартиры

К моменту прибытия пожарных 15 жильцов уже покинули задымлённый подъезд. Спасатели оперативно эвакуировали мужчину и ребёнка с помощью специальных устройств. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован, девочка не пострадала физически, но пережила сильный стресс. Чтобы помочь ребёнку справиться с потрясением, психологи МЧС подарили ей мягкого мишку в форме спасателя.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, огнём повреждена мебель и домашние вещи. Пожар удалось полностью ликвидировать за 18 минут силами 21 человека и 6 единиц техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.