На охрану школ в Самаре потратят 237 миллионов рублей из бюджета

В Самаре охраняют более 150 образовательных учреждений.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре потратят почти 237 миллионов рублей на охрану школ. Напомним, что с 2022 года в Самаре и Тольятти средства на эти цели выделяют из бюджета.

Осенью стало известно, что в Самарской области хотят создать автономную некоммерческую организацию, которая будет охранять школы, больницы, государственные объекты. Предполагалось, что в ней смогут работать бывшие военные, а также выпускники.

Сейчас в Самаре под охраной находятся более 150 образовательных учреждений — школ, лицеев, гимназий, пишет 63.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.