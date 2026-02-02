Два БПЛА сбили над Ростовской областью минувшей ночью

В ночь на 2 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью два беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за ночь над страной сбили 31 дрон. Из низ 22 сбили над Белгородской областью четыре — над Краснодарским краем. И по одному дрону уничтожили над Астраханской, Брянской и Курской областями.
