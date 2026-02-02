В Омске возможны перебои связи из-за мощных вспышек на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что 1 февраля на Солнце зарегистрировали 17 вспышек уровня M и выше — один из самых «бурных» дней за десятилетие. Максимум излучения пришёлся на 02:57 мск 2 февраля: зафиксирована вспышка класса X8.11, которая, по оценке учёных, не направлена прямо на Землю. Возможный «касательный» эффект уточняется.
Об активной области AR4366, породившей событие, также сообщили международные центры: зарегистрирована вспышка X8.1 (23:44 UTC 1 февраля) и радиозатмение уровня R3 на освещённой стороне Земли.
В ближайшие сутки-двое возможны краткие перебои КВ-связи и незначимые колебания GNSS-точности, если к Земле придут связанные со вспышками выбросы корональной массы. Полярные сияния в нашей широте маловероятны.