В Омск прилетели очень общительные и доверчивые птицы

Чечетка — истинный кочевник. Эти птички никогда не возвращаются гнездиться на прежние места, каждый год улетают в новое путешествие по просторам тайги и тундры. А на зиму часто заглядывают в более южные широты. Питаются они, как правило, семенами берез самых разных видов, поэтому в дендросаду для них — раздолье.