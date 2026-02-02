В Омск прилетели очень общительные и доверчивые птицы

На деревьях замечены птицы-чечетки, чей постукивающий крик «че-че-че» или «чив-чив», как отмечается, полностью оправдывает название. Их стайки похожи на облако рассыпавшихся по веткам серых бусинок.
Чечетка — истинный кочевник. Эти птички никогда не возвращаются гнездиться на прежние места, каждый год улетают в новое путешествие по просторам тайги и тундры. А на зиму часто заглядывают в более южные широты. Питаются они, как правило, семенами берез самых разных видов, поэтому в дендросаду для них — раздолье.
Чечетки считаются долгожителями — в природе они живут до 8 лет. Однако из-за своей доверчивости часто попадают в клетку.
«Стоит помнить, что их ближайшие родственники — “тундрянки” — в неволе почти не живут, а любая дикая птица создана для свободы», — отмечают в управлении.
Чтобы увидеть чечетку, омичам советуют присмотреться к березам в парках и на опушках. Тогда, возможно, им повезет увидеть оживленное «чечеточное» пятно и услышать их щебетание.