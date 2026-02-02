Хозяйка стройфирмы задержана за хищение 5 млрд рублей у дольщиков

По его данным, учредитель компании AR-Group Хадижат Гаджиева, начавшая деятельность в 2021 году, продавала квартиры в 11 строящихся по всему Дагестану жилых комплексах. Активная реклама с красивыми рендерами и отчёты в Telegram-канале привлекли множество вкладчиков. Однако после возникновения проблем с разрешениями на строительство, компания прекратила работы, лишь успокаивая клиентов туманными обещаниями.