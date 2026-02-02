Хозяйка стройфирмы задержана за хищение 5 млрд рублей у дольщиков

По его данным, учредитель компании AR-Group Хадижат Гаджиева, начавшая деятельность в 2021 году, продавала квартиры в 11 строящихся по всему Дагестану жилых комплексах. Активная реклама с красивыми рендерами и отчёты в Telegram-канале привлекли множество вкладчиков. Однако после возникновения проблем с разрешениями на строительство, компания прекратила работы, лишь успокаивая клиентов туманными обещаниями.
Объединившиеся дольщики обнаружили, что одни и те же квартиры были проданы нескольким семьям. После их обращения в полицию 16 января Гаджиева была задержана. В МВД подтвердили, что обязательства по договорам не выполнены, а собранные средства пошли на личные нужды подозреваемой.
В настоящее время полиция собирает заявления пострадавших, количество которых уже перевалило за тысячу. По предварительным оценкам активистов, сумма ущерба может достигать 5 миллиардов рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенница из Хабаровска отправилась в тюрьму на девять лет за аферу с выплатами военнослужащим. Она вместе с сообщниками создала фирму, которая привлекала в сети клиентов, обещая помочь с жилищными сертификатами и льготами.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.