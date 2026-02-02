Ричмонд
С 1 апреля 2026 года в Узбекистане отменят наличные на АЗС и при оплате коммунальных услуг

Vaib.uz (новости Узбекистана. 2 февраля). С 1 апреля 2026 года покупка топлива на автомобильных заправках, а также зарядка электромобилей на заправочных станциях в Узбекистане будут осуществляться исключительно в безналичной форме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

С этой же даты на безналичный расчёт полностью переходят оплата электроэнергии, природного газа и питьевой воды. Расчёты будут приниматься только посредством банковских карт и электронных платёжных систем, наличные деньги использоваться не будут.

Основная цель такого решения — усиление прозрачности финансовых потоков и борьба с теневой экономикой. Безналичная форма расчётов позволяет фиксировать каждую операцию, что значительно снижает возможности для неучтённых продаж, злоупотреблений и сокрытия выручки. Особенно это актуально для сферы энергоресурсов, где традиционно сохраняются риски хищений, манипуляций с объёмами и серых схем.

Кроме того, переход на безнал упрощает контроль за потреблением топлива, газа и электроэнергии, а также повышает налоговую дисциплину. Все операции автоматически отражаются в системах учёта, что облегчает администрирование и снижает человеческий фактор. Параллельно власти делают ставку на цифровизацию: электронные платежи позволяют ускорить обслуживание, сократить очереди и минимизировать конфликтные ситуации при расчётах.

Подобная практика не является уникальной и уже давно применяется за рубежом. Например, в Швеции многие автозаправочные станции вовсе не принимают наличные и работают в полностью автоматическом режиме. В Норвегия оплата топлива и зарядка электромобилей практически полностью переведены на банковские карты и мобильные приложения. В Великобритании и Южной Корее безналичные расчёты также доминируют при оплате топлива и коммунальных услуг. Таким образом, Узбекистан движется в русле общемирового тренда на отказ от наличных денег в ключевых секторах экономики.

Стоит напомнить, что ранее власти также сообщили о планах перевести на безналичную форму с 1 апреля 2026 года продажу алкогольной и табачной продукции.