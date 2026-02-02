С 1 апреля 2026 года в Узбекистане отменят наличные на АЗС и при оплате коммунальных услуг

Подобная практика не является уникальной и уже давно применяется за рубежом. Например, в Швеции многие автозаправочные станции вовсе не принимают наличные и работают в полностью автоматическом режиме. В Норвегия оплата топлива и зарядка электромобилей практически полностью переведены на банковские карты и мобильные приложения. В Великобритании и Южной Корее безналичные расчёты также доминируют при оплате топлива и коммунальных услуг. Таким образом, Узбекистан движется в русле общемирового тренда на отказ от наличных денег в ключевых секторах экономики.