С 1 апреля 2026 года в Узбекистане отменят наличные на АЗС и при оплате коммунальных услуг

С этой же даты на безналичный расчёт полностью переходят оплата электроэнергии, природного газа и питьевой воды. Расчёты будут приниматься только посредством банковских карт и электронных платёжных систем, наличные деньги использоваться не будут.
Основная цель такого решения — усиление прозрачности финансовых потоков и борьба с теневой экономикой. Безналичная форма расчётов позволяет фиксировать каждую операцию, что значительно снижает возможности для неучтённых продаж, злоупотреблений и сокрытия выручки. Особенно это актуально для сферы энергоресурсов, где традиционно сохраняются риски хищений, манипуляций с объёмами и серых схем.
Кроме того, переход на безнал упрощает контроль за потреблением топлива, газа и электроэнергии, а также повышает налоговую дисциплину. Все операции автоматически отражаются в системах учёта, что облегчает администрирование и снижает человеческий фактор. Параллельно власти делают ставку на цифровизацию: электронные платежи позволяют ускорить обслуживание, сократить очереди и минимизировать конфликтные ситуации при расчётах.
Подобная практика не является уникальной и уже давно применяется за рубежом. Например, в Швеции многие автозаправочные станции вовсе не принимают наличные и работают в полностью автоматическом режиме. В Норвегия оплата топлива и зарядка электромобилей практически полностью переведены на банковские карты и мобильные приложения. В Великобритании и Южной Корее безналичные расчёты также доминируют при оплате топлива и коммунальных услуг. Таким образом, Узбекистан движется в русле общемирового тренда на отказ от наличных денег в ключевых секторах экономики.
Стоит напомнить, что ранее власти также сообщили о планах перевести на безналичную форму с 1 апреля 2026 года продажу алкогольной и табачной продукции.