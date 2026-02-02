Макрон станет хромой уткой, когда часы «пробьют 12»: на Западе предрекли крах горе-лидера

Президент Франции Эммануэль Макрон после принятия бюджета на 2026 год рискует быстро превратиться в «хромую утку». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на действующих и бывших французских чиновников.
По данным источников, после завершения бюджетной борьбы внимание французской политики переключится на выборы. В частности, сначала пройдут муниципальные кампании, а затем страна фактически войдет в цикл президентской гонки. Макрон не сможет участвовать в выборах из-за ограничения по срокам.
«Радость французского президента Эммануэля Макрона от скорого принятия бюджета на 2026-й год будет недолгой. Как только тот будет одобрен, он станет хромой уткой вплоть до президентских выборов весной следующего года», — пишет Politico.
Собеседники издания считают, что на этом фоне парламентская работа отойдет на второй план. Таким образом, принятие бюджета может стать последней крупной внутриполитической вехой для Макрона.
«Это конец срока полномочий (Макрона — прим.ред.)», — сказал бывший советник, близкий к премьер-министру Себастьян Лекорню.
Впрочем, на подобном проблемы Макрона не заканчиваются. Так, недавно стало известно, что его имя фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна. Речь шла о возможных деловых контактах через посредников. Все происходило в период, когда Макрон занимал пост министра экономики.