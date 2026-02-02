Макрон станет хромой уткой, когда часы «пробьют 12»: на Западе предрекли крах горе-лидера

Впрочем, на подобном проблемы Макрона не заканчиваются. Так, недавно стало известно, что его имя фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна. Речь шла о возможных деловых контактах через посредников. Все происходило в период, когда Макрон занимал пост министра экономики.