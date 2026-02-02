В Новосибирске осудят женщину за мошенничество при капремонте дома

Прокуратура Ленинского района Новосибирска направила в суд уголовное дело в отношении 48-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирного дома. Обвинительное заключение утвердил прокурор района Денис Петраш. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
По данным следствия, фигурантка, занимая должность директора коммерческой организации, заключила договор подряда на капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в доме на улице Степной.
В период с октября по декабрь 2019 года, используя служебное положение, обвиняемая приобрела материалы, не соответствующие проектно-сметной документации. При этом в отчётные документы были внесены заведомо недостоверные сведения о якобы использовании оцинкованных стальных труб.
Акты приёмки работ были подписаны без замечаний, поскольку лица, принимавшие ремонт, не обладали специальными техническими знаниями и были введены в заблуждение.
В результате действий обвиняемой собственникам помещений причинён материальный ущерб на сумму более 900 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.