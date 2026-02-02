Собянин: началась акция по сбору подарков для бойцов СВО к 23 Февраля

В Москве началась акция по сбору подарков для участников СВО ко Дню защитника Отечества, сообщил в Max глава российской столицы Сергей Собянин.
Акция стартовала сегодня, 2 февраля, и продлится до самого праздника — до 23 февраля.
«Москвичи и городские организации могут передать средства личной гигиены, перчатки, термобелье, кондитерские изделия и многое другое, а также открытки с добрыми пожеланиями», — отметил мэр.
В столице действуют более 50 пунктов приема подарков: на территориях штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», павильонов «Фабрика подарков» на фестивальных площадках «Московских сезонов», работающих в рамках проекта «Зима в Москве», и в волонтерских окружных центрах «Доброе место».
«В этом году к акции в первый раз присоединились фирменные магазины “Сделано в Москве”, расположенные в районных центрах “Место встречи”: “Бирюсинке”, “Байконуре”, “Ангаре” и “Марсе”. В них можно принести уже готовые подарки или приобрести необходимое прямо на месте», — добавил Собянин.
Ранее чиновник рассказывал о московских разработках для улучшения качества жизни бойцов СВО.