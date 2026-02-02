Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанец не платил каждый месяц по 30 тыс. тенге и был арестован

Байзакский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении должника за неисполнение судебного акта, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассматривалось по ч. 1 ст. 669 КоАП. Судом установлено, что мужчина, являясь должником по решению суда, длительное время уклонялся от исполнения возложенных на него обязательств.

Согласно судебному акту, с него подлежали взысканию задолженность в размере 330 тысяч тенге в течение 11 месяцев, а также ежемесячные выплаты по 30 тысяч тенге в пользу потерпевшего до его полного выздоровления. Однако требования суда не были исполнены до настоящего времени.

Несмотря на неоднократные уведомления, должник не принял никаких мер. Вина правонарушителя доказана судебным актом, протоколом и показаниями сторон. В суде правонарушитель признал вину полностью.

Санкция ч. 1 ст. 669 КоАП предусматривает штраф на физических лиц в размере 5 МРП или привлечение к общественным работам на срок до 20 часов либо административный арест на срок до 5 суток.

Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства признание вины. Отягчающие обстоятельства судом не установлены.

Постановлением суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 669 КоАП, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток.

Постановление суда вступило в законную силу.