Казахстанец не платил каждый месяц по 30 тыс. тенге и был арестован

Согласно судебному акту, с него подлежали взысканию задолженность в размере 330 тысяч тенге в течение 11 месяцев, а также ежемесячные выплаты по 30 тысяч тенге в пользу потерпевшего до его полного выздоровления. Однако требования суда не были исполнены до настоящего времени.