Казахстанец не платил каждый месяц по 30 тыс. тенге и был арестован

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассматривалось по ч. 1 ст. 669 КоАП. Судом установлено, что мужчина, являясь должником по решению суда, длительное время уклонялся от исполнения возложенных на него обязательств.
Согласно судебному акту, с него подлежали взысканию задолженность в размере 330 тысяч тенге в течение 11 месяцев, а также ежемесячные выплаты по 30 тысяч тенге в пользу потерпевшего до его полного выздоровления. Однако требования суда не были исполнены до настоящего времени.
Несмотря на неоднократные уведомления, должник не принял никаких мер. Вина правонарушителя доказана судебным актом, протоколом и показаниями сторон. В суде правонарушитель признал вину полностью.
Санкция ч. 1 ст. 669 КоАП предусматривает штраф на физических лиц в размере 5 МРП или привлечение к общественным работам на срок до 20 часов либо административный арест на срок до 5 суток.
Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства признание вины. Отягчающие обстоятельства судом не установлены.
Постановлением суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 669 КоАП, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток.
Постановление суда вступило в законную силу.