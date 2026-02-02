Омская область заняла 42-е место в рейтинге доступности бензина

Омская область не вошла в тридцатку лучших регионов России по доступности автомобильного топлива и заняла лишь 42-ю позицию в общероссийском рейтинге. Согласно данным исследования, проведенного Росстатом, на среднюю «чистую» зарплату жители региона в декабре 2025 года могли приобрести 1079 литров бензина марки АИ-92.
Средняя стоимость литра АИ-92 в Омской области в указанный период составила 57,77 рубля, что на 9,9 процента превысило показатели декабря 2024 года. Для сравнения, лидирующие позиции в рейтинге заняли столичный регион и другие субъекты с высоким уровнем доходов, где на среднюю зарплату можно приобрести свыше 2400 литров топлива. Наиболее сложная ситуация сложилась в республиках Северного Кавказа: в Ингушетии доступный объем составил около 601 литра, в Дагестане — 612 литров. Таким образом, Омская область расположилась в нижней части среднего сегмента рейтинга.
Несмотря на общий тренд на удорожание топлива по стране, декабрьская цена АИ-92 в Омской области осталась одной из самых низких среди сибирских регионов. По данным Омскстата, это частично компенсирует умеренный уровень заработных плат в регионе и обеспечивает относительно приемлемую доступность бензина для населения по сравнению с другими территориями Сибири. Ранее мы писали, что омская прокуратура не допустила резкий рост платежей за ЖКУ.