Омская область заняла 42-е место в рейтинге доступности бензина

Средняя стоимость литра АИ-92 в Омской области в указанный период составила 57,77 рубля, что на 9,9 процента превысило показатели декабря 2024 года. Для сравнения, лидирующие позиции в рейтинге заняли столичный регион и другие субъекты с высоким уровнем доходов, где на среднюю зарплату можно приобрести свыше 2400 литров топлива. Наиболее сложная ситуация сложилась в республиках Северного Кавказа: в Ингушетии доступный объем составил около 601 литра, в Дагестане — 612 литров. Таким образом, Омская область расположилась в нижней части среднего сегмента рейтинга.