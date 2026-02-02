В Усть-Куте простятся с бойцом Антоном Сурановым, который погиб на СВО

В Усть-Куте простятся с бойцом Антоном Сурановым, который героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Антон Николаевич родился 22 ноября 1980 года. К сожалению, во время выполнения боевых задач военнослужащий погиб 31 января 2025 года.
Друзья и близкие смогут проводить героя в последний путь 4 февраля 2026 года. Все желающие соберутся в ритуальном зале на улице Высоцкого, 22 в 12 часов. Антона Суранова похоронят на аллее Героев.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что из Ангарска в зону специальной военной операции отправили более 450 коробок гуманитарной помощи. Бойцы получат средства гигиены, теплые вещи, спальники, влажные полотенца, продукты и письма.