Водитель заплатит 2,3 млн рублей за ДТП со сбитым пешеходом во Владивостоке

Завершено асследование уголовного дела в отношении 28-летнего водителя из Арсеньева, сбившего пешехода во Владивостоке. По данным следствия, мужчина управлял автомобилем Toyota Prius Alpha и, выполняя правый поворот с улицы Маковского на дорогу «Низководный мост — полуостров Де-Фриз», сбил 53-летнего мужчину, переходившего проезжую часть, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В результате ДТП 53-летний мужчина в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. Потерпевшей стороной заявлен гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 2 300 000 рублей. В целях обеспечения иска наложен арест на счета обвиняемого, открытые в финансовых учреждениях», — говорится в сообщении.
На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование завершено, причастность фигуранта полностью доказана. Уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее тяжкий вред здоровью) с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Напомним, больше 18 наездов на пешеходов зафиксировано в Приморье с начала 2026 года. В результате ДТП погибли два человека, ещё 16 получили травмы различной степени тяжести.