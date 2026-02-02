Водитель заплатит 2,3 млн рублей за ДТП со сбитым пешеходом во Владивостоке

«В результате ДТП 53-летний мужчина в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. Потерпевшей стороной заявлен гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 2 300 000 рублей. В целях обеспечения иска наложен арест на счета обвиняемого, открытые в финансовых учреждениях», — говорится в сообщении.