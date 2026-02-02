Патриарх Кирилл поблагодарил БПЦ за сохранение духовного единства

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх Беларуси принял участие в торжествах по случаю годовщины интронизации патриарха Кирилла, которые прошли в Храме Христа Спасителя в Москве накануне. В Красном зале храма Святейший принял делегацию Белорусской православной церкви.
«Позиция Белорусской церкви имеет огромное значение для сохранения духовного единства всей Руси», — сказал предстоятель РПЦ.
Он отметил, что белорусские земли всегда находились между Востоком и Западом, на пограничье.
«А пограничье — это зона, всегда находящаяся под обстрелом. Во время войны — патронами и снарядами, а в мирное время — различными влияниями», — подчеркнул Святейший.
Он поблагодарил митрополита Вениамина и белорусский епископат «за стояние в истине», отметив, что эта истина «укрепляет и вас, и всю Русскую православную церковь».
В свою очередь митрополит Вениамин сказал, что в Беларуси ждут с визитом патриарха Кирилла в 2026 году. Предстоятель БПЦ подарил патриарху Кириллу сборник очерков о Брестской крепости-герое. В свою очередь Святейший рассказал, что его дядя Владимир погиб в первые дни Великой Отечественной войны в Брестской крепости.