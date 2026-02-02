Ричмонд
В Башкирии прогнозируют метель и ухудшение видимости на трассах

Башгидромет предупредил о гололеде и сильном ветре в республике.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 2 февраля, в ряде районов Башкирии ожидается непогода. По данным Башгидромета, местами возможны гололед и сильная низовая метель.

Из-за таких условий видимость на автомобильных дорогах может упасть до 500−1000 метров. Ветер будет дуть с юго-востока и востока умеренной силы, а в некоторых местах усилятся порывы. Температура днем прогнозируется от −1 до −6 градусов, а при прояснениях может опуститься до −16.

Во вторник, 3 февраля, погода не улучшится. Синоптики обещают снег, в отдельных районах — умеренный. Снова вероятен гололед. Ночью столбик термометра покажет от −4 до −9 (а при прояснениях до −14), днем — около 0… −5 градусов.

