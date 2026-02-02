В Башкирии прогнозируют метель и ухудшение видимости на трассах

Из-за таких условий видимость на автомобильных дорогах может упасть до 500−1000 метров. Ветер будет дуть с юго-востока и востока умеренной силы, а в некоторых местах усилятся порывы. Температура днем прогнозируется от −1 до −6 градусов, а при прояснениях может опуститься до −16.