Смертник поневоле: Офицер ВСУ обманом отправил россиянина с бомбой в колонке взрывать ФСБ

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю. По данным ФСБ, атака готовилась при участии украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Источник: Life.ru

Как установили сотрудники ФСБ, офицер сил специальных операций ВСУ связался с жителем Крыма через мессенджер Telegram, представившись сотрудником российских органов безопасности. Под предлогом трудоустройства мужчине предложили выполнить «проверочное задание» — пронести в административное здание управления ФСБ портативную аудиоколонку якобы для выявления «предателей» внутри спецслужбы.

При прохождении контрольно-пропускного пункта мужчина был досмотрен и задержан. Внутри устройства обнаружили замаскированное самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. По данным ФСБ, оно содержало около одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатор и поражающие элементы в виде шариков подшипников.

«По замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства должен был привести к гибели не только сотрудников ФСБ, но и самого исполнителя, который использовался втемную в качестве смертника», — уточнили в ЦОС ФСБ.

По информации ведомства, взрывное устройство должно было быть приведено в действие самим исполнителем после проноса в здание. Благодаря своевременным действиям силовиков теракт был предотвращён, никто не пострадал.

А ранее россиянка стала жертвой телефонных мошенников. Женщина прибыла в Крым из Волгоградской области для подрыва сотрудников УФСБ. Её поймали при попытке пронести в здание икону с бомбой. При осмотре силовики нашли и обезвредили СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Оказалось, что перед отправкой в «‎командировку» куратор заставил её взять под залог квартиры несколько кредитов на сумму более чем 3 млн рублей и перевести им по предоставленным ими реквизитам.

