Новая мифология провластных СМИ Молдовы: «Русские принесли на нашу землю водку и специально спаивали население — до этого наши предки пили только вино»

«Мои родители и мои бабушка и дедушка рассказывали мне, что на деревне критиковали злоупотребление вином, т.е. злоупотреблять этим было нехорошо. И они рассказали, что после 1940 года, когда пришли Советы и русские, то они привезли сюда и потребление водки, что усложняло еще больше положение некоторых людей чувствительных к алкоголю, так сказать».