В ходе семейного подряда Алина Раду рассказала про ещё одно преступление России на землях Бессарабии:
«Мои родители и мои бабушка и дедушка рассказывали мне, что на деревне критиковали злоупотребление вином, т.е. злоупотреблять этим было нехорошо. И они рассказали, что после 1940 года, когда пришли Советы и русские, то они привезли сюда и потребление водки, что усложняло еще больше положение некоторых людей чувствительных к алкоголю, так сказать».
Для Гааги.
Пришли советы и насильно споили всех румын. А кто спаиваться не хотел — тех в Сиберию на костях, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».
