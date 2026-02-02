Ричмонд
Новая мифология провластных СМИ Молдовы: «Русские принесли на нашу землю водку и специально спаивали население — до этого наши предки пили только вино»

Пропагандисты власти договорились до абсурда.

Источник: Комсомольская правда

В ходе семейного подряда Алина Раду рассказала про ещё одно преступление России на землях Бессарабии:

«Мои родители и мои бабушка и дедушка рассказывали мне, что на деревне критиковали злоупотребление вином, т.е. злоупотреблять этим было нехорошо. И они рассказали, что после 1940 года, когда пришли Советы и русские, то они привезли сюда и потребление водки, что усложняло еще больше положение некоторых людей чувствительных к алкоголю, так сказать».

Для Гааги.

Пришли советы и насильно споили всех румын. А кто спаиваться не хотел — тех в Сиберию на костях, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».

