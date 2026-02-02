В школах могут ввести журнал конфликтов с учениками

Ранее, на президентском Совете в Совете по правам человека в России, звучали слова о том, что такие оценки как «хорошо» и «неудовлетвтрительно» за поведение помогут учителям бороться с хулиганами, буллингом и хамством детей по отношению к учителям. В Совете федерации добавили, что такие критерии помогут «воспитанию ответственности» в школьниках. В Государственной думе преимущественно поддержали предложения, но депутатами были озвучены отдельные сомнения в том, действительно ли оценки за поведение подействуют на ребят.