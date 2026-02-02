Ричмонд
В расследовании об Эпштейне упомянули Казань

В публичное пространство попали непроверенные материалы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Согласно данным, опубликованным в одном из телеграм-каналов, в архивах фигурируют упоминания нескольких российских городов, включая Казань.

В частности, сообщается, что Эпштейн мог посещать столицу Татарстана, в том числе в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В переписке также фигурирует информация о покупке авиабилетов для одного из местных врачей. Эти сведения не имеют официального подтверждения и являются частью массива данных, достоверность которых не проверялась.

Материалы по делу Эпштейна были обнародованы без предварительной верификации. В официальном уведомлении к архиву указано, что в документы могли попасть непроверенные или сфабрикованные сведения, присланные общественностью в ФБР.

