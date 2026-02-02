Сбой на трех направлениях парализовал движение электричек в Подмосковье

По их данным, перебои затронули Казанское, Горьковское и Ярославское направления. Электрички в сторону Москвы приходили с опозданием до 30 минут и более, часть составов долго не отправлялась со станций. На отдельных участках пассажиры сообщали об отсутствии поездов в часы пик.