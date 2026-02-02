Сбой на трех направлениях парализовал движение электричек в Подмосковье

Жители Подмосковья утром столкнулись с массовыми задержками пригородных поездов сразу на нескольких направлениях, следует из сообщений пассажиров в социальных сетях.
По их данным, перебои затронули Казанское, Горьковское и Ярославское направления. Электрички в сторону Москвы приходили с опозданием до 30 минут и более, часть составов долго не отправлялась со станций. На отдельных участках пассажиры сообщали об отсутствии поездов в часы пик.
Из-за нарушенного графика на платформах образовалось скопление людей. В уже подошедшие составы пассажиры заходили с трудом, вагоны были переполнены. Особенно сложная обстановка, по словам очевидцев, сложилась на станциях ближнего Подмосковья, где поезда МЦД уходили с перегрузкой.
Официальных комментариев перевозчиков на момент публикации не поступало. Причины сбоя в движении уточняются.
Накануне вечером в Кировской области произошел сход грузовых вагонов с рельсов. Из-за инцидента были задержаны несколько поездов дальнего следования, направлявшихся в Москву. Влияние этой аварии на утреннее движение пригородных электричек в Подмосковье пока не подтверждено.
Читайте также: Обвиняемый в трех убийствах 30-летней давности россиянин ушел на СВО.